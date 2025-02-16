Варшава, 16 февраля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Выделяемые Польшей большие средства на военные цели дают ей право участвовать в принятии решений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 16 февраля заявил глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

(сс) Dragan Tatic. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Радослав Сикорский

«Мы в течение 20 лет выделяем 2% [ВВП на оборонные расходы], а в последнее время — значительно больше, что даёт нам право говорить и добиваться участия в кругах, принимающих решения [по Украине]», — пояснил он журналистам.

Таким образом Сикорский ответил журналистам на вопрос о перспективах урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп потребовал от Европы увеличить расходы по финансированию Украины. По его словам, Европа должна «уравнять» объёмы оказываемой поддержки Украины с вложениями со стороны США.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, серьёзный конфликт может начаться между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителю ЕС место за столом переговоров по Украине. Эксперт уточнил, что Трамп не планирует приглашать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас на переговоры с президентом России.

Европа проигрывает на Украине, и это не просто военное поражение, это стратегическое фиаско. Тот, кто платит, но не защищает свои интересы, не должен удивляться, когда будущее решают другие. Участь Европы и Украины будут решать Россия и США, написала немецкая газета Handelsblatt.

Госсекретарь США Марко Рубио 16 февраля заявил, что после начала российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса к ним подключат Украину и страны Евросоюза.