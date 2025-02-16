Краснодар, 16 февраля, 2025, 21:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадала четырёхлетняя девочка, сообщил 16 февраля губернатор региона Вениамин Кондратьев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Противник попытался атаковать объект гражданской инфраструктуры в Славянске-на-Кубани. Обломки украинского дрона упали на частные жилые дома, в одном из них повредилось остекление, во втором — кровля.

«К сожалению, пострадала 4-летняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Если будет нужно — доставим ребёнка в Краснодар», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Ранее 16 февраля Минобороны РФ информировало, что в период с 19.50 до 20.45 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ: шесть из них — над акваторией Азовского моря и три — над территорией Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день три мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в селе Графовка в Белгородской области. Также 16 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что мирная жительница села Мокрая Орловка погибла при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю. Ещё одна женщина, находившаяся за рулём, получила баротравму и ушибы рук.

Пресс-служба Минобороны 16 февраля сообщала, что за минувшие сутки российские военные сбили 50 украинских дронов в зоне СВО. Общее количество уничтоженных за время спецоперации беспилотников ВСУ превысило 43,5 тыс. единиц.