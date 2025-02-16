В США заявили, что украинский конфликт нельзя завершить на поле боя
Советник Уолтц: конфликт на Украине не может быть завершён на поле боя
Вашингтон, 16 февраля, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Украинский конфликт не может быть завершён на поле боя, потребуется дипломатическое урегулирование, заявил 16 февраля советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Он напомнил слова главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости как можно скорее остановить боевые действия. По словам Уолтца, для проведения мирных переговоров существует ряд ключевых условий.
«Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение войны. Во-вторых, она не может быть окончена на поле боевых действий», — сказал советник Трампа в интервью телеканалу Fox News.
Третьим условием проведения переговоров, по словам Уолтца, станет обсуждение «изменения структуры помощи», которую Вашингтон предоставляет Киеву. Он добавил, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины должна предоставлять в первую очередь Европа.
Ранее советник Трампа заявил, что Вашингтон готов продолжать переговоры по урегулированию, начатые президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой.
Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся разговор между Путиным и Трампом. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России отметил необходимость устранения первопричин этого конфликта.
15 февраля госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях и для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.
16 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что конфликт на территории Украины не может быть урегулирован без решения российского лидера. При этом Зеленский в очередной раз призвал проводить переговоры с Москвой только после того, как США, Европа и Украина утвердят единую позицию.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на первом этапе в переговорном процессе будут участвовать Москва и Вашингтон, а уже потом к диалогу подключат представителей европейских стран и Киева.