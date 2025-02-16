Вашингтон, 16 февраля, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Украинский конфликт не может быть завершён на поле боя, потребуется дипломатическое урегулирование, заявил 16 февраля советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он напомнил слова главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости как можно скорее остановить боевые действия. По словам Уолтца, для проведения мирных переговоров существует ряд ключевых условий.

«Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение войны. Во-вторых, она не может быть окончена на поле боевых действий», — сказал советник Трампа в интервью телеканалу Fox News.

Третьим условием проведения переговоров, по словам Уолтца, станет обсуждение «изменения структуры помощи», которую Вашингтон предоставляет Киеву. Он добавил, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины должна предоставлять в первую очередь Европа.

Ранее советник Трампа заявил, что Вашингтон готов продолжать переговоры по урегулированию, начатые президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся разговор между Путиным и Трампом. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России отметил необходимость устранения первопричин этого конфликта.

15 февраля госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях и для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

16 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что конфликт на территории Украины не может быть урегулирован без решения российского лидера. При этом Зеленский в очередной раз призвал проводить переговоры с Москвой только после того, как США, Европа и Украина утвердят единую позицию.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на первом этапе в переговорном процессе будут участвовать Москва и Вашингтон, а уже потом к диалогу подключат представителей европейских стран и Киева.