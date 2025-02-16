Краснодар, 16 февраля, 2025, 21:29 — ИА Регнум. Российские средства ПВО вечером 16 февраля сбили девять дронов ВСУ над Азовским морем и Краснодарским краем, сообщила пресс-служба Минобороны.

ИА Регнум

«В период с 19:50 до 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря и три — над территорией Краснодарского края», — сказано в сообщении.

Ранее 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль в селе Графовка.

В этот же день Гладков проинформировал, что мирная жительница села Мокрая Орловка погибла при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю, ещё одна женщина, находившаяся за рулём, получила баротравму и ушибы рук.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны 16 февраля сообщала, что за минувшие сутки российские военные сбили 50 украинских дронов в зоне СВО. Общее количество уничтоженных за время спецоперации беспилотников ВСУ превысило 43,5 тыс. единиц.

Днём ранее, 15 февраля, военное ведомство проинформировало, что Вооружённые силы России за минувшие сутки поразили объекты аэродромной инфраструктуры и места подготовки запуска беспилотников противника. Также наносились удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ.