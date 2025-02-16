Киев, 16 февраля, 2025, 20:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля заявил, что конфликт на территории Украины не может быть урегулирован без решения президента России Владимира Путина.

Администрация Президента России

При этом в интервью NBC Зеленский в очередной раз заявил, что переговоры с Россией должны проходить после того, как США, Европа и Украина утвердят единую позицию.

«Вместе США, Европа, Украина — и Россия — да», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он к переговорам с Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее 16 февраля заявил, что на первом этапе в переговорном процессе будут участвовать Москва и Вашингтон, а уже потом к диалогу подключат представителей европейских стран и Киева.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения. Кроме того, он отметил, что угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского нет.

Путин ранее подчёркивал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, указывал Путин.

Путин ранее отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.