Зеленский: потери ВСУ могут быть больше официальных на десятки тысяч
Киев, 16 февраля, 2025, 20:57 — ИА Регнум. Реальные потери личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут быть на десятки тысяч больше, чем озвучивает минобороны Украины, заявил 16 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский.
«У нас 46 тыс. убитых солдат, 380 тыс., мне кажется, раненых. И есть ещё десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находятся в плену. Наверняка знать нельзя», — сказал Зеленский в интервью телеканалу NBC.
Ранее глава киевского режима признал, что Украина в 2024 году потеряла 4 тыс. кв. км территории. По его словам, одной из причин неудач ВСУ стали медленные поставки военной помощи из США.
15 февраля спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что потери украинских формирований за время конфликта в три раза превысили потери США во вьетнамской и корейской войнах вместе взятых. Потери американской армии погибшими в войне во Вьетнаме оцениваются в 58 тыс. бойцов, в Корее — в 36 тыс. человек.
В декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции достигли почти 1 млн военных убитыми и ранеными. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 15 декабря проинформировал, что подразделения ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными.
30 января Минобороны РФ сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. военных.