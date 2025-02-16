Киев, 16 февраля, 2025, 20:57 — ИА Регнум. Реальные потери личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут быть на десятки тысяч больше, чем озвучивает минобороны Украины, заявил 16 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«У нас 46 тыс. убитых солдат, 380 тыс., мне кажется, раненых. И есть ещё десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находятся в плену. Наверняка знать нельзя», — сказал Зеленский в интервью телеканалу NBC.

Ранее глава киевского режима признал, что Украина в 2024 году потеряла 4 тыс. кв. км территории. По его словам, одной из причин неудач ВСУ стали медленные поставки военной помощи из США.

15 февраля спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что потери украинских формирований за время конфликта в три раза превысили потери США во вьетнамской и корейской войнах вместе взятых. Потери американской армии погибшими в войне во Вьетнаме оцениваются в 58 тыс. бойцов, в Корее — в 36 тыс. человек.

В декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции достигли почти 1 млн военных убитыми и ранеными. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 15 декабря проинформировал, что подразделения ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными.

30 января Минобороны РФ сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. военных.