Вашингтон, 16 февраля, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Власти США направили руководителям европейских стран письмо, в котором спросили, что те готовы сделать для усиления санкций против России, сообщило 16 февраля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

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Речь шла в том числе о более строгом применении уже действующих ограничений, сказано в сообщении.

«Задан вопрос, что правительства [европейских стран] были бы готовы сделать, чтобы усилить санкции против России, включая более строгое применение существующих», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в том же письме, по данным американского агентства, власти США поинтересовались, кто из европейских стран готов развернуть войска на Украине и какими они видят гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены киевскому режиму.

Министры иностранных дел стран — членов «Группы семи» (G7) ранее заявили, что группа будет принимать решения о введении новых санкций против России исходя из готовности Москвы участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее страны — участницы G7 обещали продолжить санкционное давление на Россию. Официальные лица РФ неоднократно заявляли, что западные санкции принесли обратный результат, а российская экономика продолжает расти.

16 февраля сообщалось, что ЕС может согласовать новый, 16-й пакет санкций против России уже 19 февраля на заседании постоянных представителей стран — участниц блока. Соответствующий пункт внесён в повестку дня предстоящей встречи.