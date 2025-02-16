Донецк, 16 февраля, 2025, 20:16 — ИА Регнум. Российским бойцам удалось прорвать оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении и выйти на трассу Красноармейск — Константиновка. Об этом 16 февраля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские формирования лишились крупной группировки войск возле посёлка Удачное, расположенного к западу от Красноармейска. Также на данном направлении операторы беспилотников ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ. Отмечалось, что этот путь является ключевым для снабжения гарнизона ВСУ в городе.

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