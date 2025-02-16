Лондон, 16 февраля, 2025, 20:05 — ИА Регнум. Руководители армии Великобритании обвинили военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) в применении тактики, из-за которой они в больших количествах теряют поставляемое Западом оружие, пишет 16 февраля газета The Daily Telegraph со ссылкой на офицера британской армии, занимавшегося подготовкой украинцев.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Киевские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО», — сказано в публикации.

Отмечается, что Лондон запросил у Киева видеозаписи с применением ВСУ западного оружия и обнаружил на кадрах многочисленные ошибки. По словам британских военных, украинский бойцы беспорядочно стреляют из пяти или даже шести установок противотанковых управляемых ракет NLAW. При том, что стоимость каждого из них превышает 125 тыс. долларов.

Кроме того, авторы издания напомнили о случаях украинской коррупции, когда с фронта «внезапно» пропадали целые грузовики с оборудованием. Военные ВСУ также регулярно бросают на поле боле ПТУР Javelin американского производства, которые стоят по 100 тыс. долларов и могут быть использованы повторно. Авторы материала отметили, что у военных ВС России из-за потерь украинских формирований оказалось больше противотанковых управляемых ракет Javelin, чем у армии Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружения украинских подразделений — это помощь международных партнёров. При этом ещё в январе 2024 года на Украине было выявлено совершённых за короткий срок нарушений более чем на десять млрд гривен (более 21,5 млрд рублей).