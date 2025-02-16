Вашингтон, 16 февраля, 2025, 20:06 — ИА Регнум. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили европейским чиновникам, что рассчитывают обеспечить прекращение огня на Украине к 20 апреля, сообщило 16 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В указанный день и православная, и католическая церкви будут праздновать Пасху.

Планы администрации Трампа «амбициозны и, возможно, нереалистичны», отметили обозреватели издания.

Как передавало ИА Регнум, в январе украинские СМИ сообщали, что в Киеве обсуждают так называемый «100-дневный план Трампа», согласно которому к 20 апреля должно быть обеспечено прекращение огня, а к 9 мая — подписание мирного соглашения. Подлинность документа не подтверждалась.

15 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что мирные договорённости могут быть заключены до 20 апреля, когда православные и католики будут праздновать Пасху, и в таком случае 9 мая Трамп может приехать в Москву.

12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он. 15 февраля телефонный разговор провели главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио.

Путин ранее подчёркивал, что из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, указывал Путин.

Глава государства отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.