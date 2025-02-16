«США боятся»: эксперт о планах разрушить союзы РФ с Китаем, Ираном и КНДР
Политолог: желая разрушить союзы РФ в Евразии, США раскрывают реальные страхи
Москва, 16 февраля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Заявления американцев о намерении разрушить союзы России, Китая, Ирана и КНДР раскрывают реальные опасения американцев и подтверждают, что времена однополярного мира в прошлом, заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов корреспонденту ИА Регнум.
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединённые Штаты намерены разрушить союз, сформировавшийся между Россией, Китаем, Ираном и КНДР.
«Безусловно, Америка опасается таких союзов, поскольку фактически речь идёт об объединении крупных, сильных, влиятельных игроков, стран, которые проводят самостоятельную, суверенную политику. И, разумеется, для Соединенных Штатов было бы лучше иметь дело с каждой из этих стран отдельно. Это стандартный вариант — «разделяй и властвуй». Поэтому такое заявление и прозвучало», — сообщил политолог.
По словам специалиста, сам факт того, что Соединённые Штаты делают такие заявления, уже говорит о том, что время однополярного мира ушло в прошлое. Шаповалов объяснил это тем, что когда речь идёт об одном гегемоне, то для него не имеет значения, какие страны и в каком количестве объединились против него, потому что гегемон заведомо сильнее.
«Сам факт того, что Келлог обозначает такого рода задачу как недопущение и разрушение объединения стран, которые, так сказать, выступают за суверенитет, за самостоятельную политику, — свидетельствует о том, что США боятся. Это свидетельствует о том, что они уже не в том состоянии, что их ресурсы уже недостаточны для того, чтобы доминировать в мире», — заявил собеседник агентства.
Арсенал возможностей США для достижения своей цели широк, рассказал эксперт. Он уточнил, что это оказание давления на те или иные страны, попытка подкупа, заключение соглашений, которые будут, с одной стороны, давать определенные преференции одной из этих стран, и, с другой стороны, обязывать её не вмешиваться в конфликт Соединённых Штатов с другой страной.
«Могут быть и попытки смены режима. Привод к власти проамериканских политиков. В отношении наших четырёх стран это маловероятный сценарий, но в принципе для Соединённых Штатов это достаточно серьезно. Ну и, конечно, экономическое давление, безусловно», — сообщил Шаповалов.
Специалист считает, что поставленную задачу США решить не смогут, поскольку интересы указанных стран заключаются в развитии выгодных союзных отношений и в совместном отстаивании своего суверенитета.
Как передавало ИА Регнум, в начале декабря генсек НАТО Марк Рютте озвучил президенту США Дональду Трампу обеспокоенность по поводу «угрожающего» возможного развития событий в случае, если не удастся достичь соглашения по Украине.
По мнению Рютте, соглашение по урегулированию конфликта может привести к усилению сотрудничества между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. Это, в свою очередь, может представлять угрозу для США.
В конце ноября 2024 года глава Евросовета Антониу Кошта также заявил, что Трамп видит угрозу в сотрудничестве России с Китаем, Ираном и КНДР. Об этом же заявили и опрошенные американским изданием The Hill эксперты. По их мнению, Трамп постарается разорвать связи между этими странами и для этого будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения».