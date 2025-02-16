Москва, 16 февраля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Заявления американцев о намерении разрушить союзы России, Китая, Ирана и КНДР раскрывают реальные опасения американцев и подтверждают, что времена однополярного мира в прошлом, заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов корреспонденту ИА Регнум.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединённые Штаты намерены разрушить союз, сформировавшийся между Россией, Китаем, Ираном и КНДР.

«Безусловно, Америка опасается таких союзов, поскольку фактически речь идёт об объединении крупных, сильных, влиятельных игроков, стран, которые проводят самостоятельную, суверенную политику. И, разумеется, для Соединенных Штатов было бы лучше иметь дело с каждой из этих стран отдельно. Это стандартный вариант — «разделяй и властвуй». Поэтому такое заявление и прозвучало», — сообщил политолог.

По словам специалиста, сам факт того, что Соединённые Штаты делают такие заявления, уже говорит о том, что время однополярного мира ушло в прошлое. Шаповалов объяснил это тем, что когда речь идёт об одном гегемоне, то для него не имеет значения, какие страны и в каком количестве объединились против него, потому что гегемон заведомо сильнее.

«Сам факт того, что Келлог обозначает такого рода задачу как недопущение и разрушение объединения стран, которые, так сказать, выступают за суверенитет, за самостоятельную политику, — свидетельствует о том, что США боятся. Это свидетельствует о том, что они уже не в том состоянии, что их ресурсы уже недостаточны для того, чтобы доминировать в мире», — заявил собеседник агентства.

Арсенал возможностей США для достижения своей цели широк, рассказал эксперт. Он уточнил, что это оказание давления на те или иные страны, попытка подкупа, заключение соглашений, которые будут, с одной стороны, давать определенные преференции одной из этих стран, и, с другой стороны, обязывать её не вмешиваться в конфликт Соединённых Штатов с другой страной.

«Могут быть и попытки смены режима. Привод к власти проамериканских политиков. В отношении наших четырёх стран это маловероятный сценарий, но в принципе для Соединённых Штатов это достаточно серьезно. Ну и, конечно, экономическое давление, безусловно», — сообщил Шаповалов.

Специалист считает, что поставленную задачу США решить не смогут, поскольку интересы указанных стран заключаются в развитии выгодных союзных отношений и в совместном отстаивании своего суверенитета.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря генсек НАТО Марк Рютте озвучил президенту США Дональду Трампу обеспокоенность по поводу «угрожающего» возможного развития событий в случае, если не удастся достичь соглашения по Украине.

По мнению Рютте, соглашение по урегулированию конфликта может привести к усилению сотрудничества между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. Это, в свою очередь, может представлять угрозу для США.

В конце ноября 2024 года глава Евросовета Антониу Кошта также заявил, что Трамп видит угрозу в сотрудничестве России с Китаем, Ираном и КНДР. Об этом же заявили и опрошенные американским изданием The Hill эксперты. По их мнению, Трамп постарается разорвать связи между этими странами и для этого будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения».