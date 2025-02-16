Вашингтон, 16 февраля, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса, начатые президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник главы государства по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

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«Трамп начал переговоры лично с президентом Путиным, и мы будем продолжать эти переговоры в следующие недели. Трамп готов действовать быстро, чтобы завершить конфликт», — ответил советник на вопрос, действительно ли на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся разговор между Путиным и Трампом. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин в разговоре пригласил американского коллегу в Москву.

Трамп 13 февраля объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии. Агентство Bloomberg сообщило, что для подготовки возможных переговоров президентов двух государств представители России и США встретятся в Саудовской Аравии 17–23 февраля.

15 февраля госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях и для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.