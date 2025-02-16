Рим, 16 февраля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Организаторы лыжной гонки Gsieser Tal-Lauf в Италии 16 февраля заявили, что из-за санкций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не могут допустить к старту трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

РИА Новости/Максим Богодвид Александр Большунов

В беседе с «РИА Новости» организаторы гонки заявили: они надеются, что вскоре ситуация изменится.

13 февраля Большунов стал победителем ночной гонки классическим стилем на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Соревнования проводились не под эгидой международной федерации, которая в 2022 году отстранила российских и белорусских лыжников от участия в своих турнирах.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщал, что Большунову поступили предложения поучаствовать и в других любительских гонках в Италии.

«Ему разрешили принять участие в классической гонке Moonlight в Италии, потому что это не была гонка FIS. Наша гонка относится к гонкам FIS. Правила таковы, что россиянам, к сожалению, запрещено участвовать в гонках FIS. Нам очень жаль, что он не сможет принять участие. Это было бы честью для нас! Мы надеемся, что условия скоро изменятся», — заявили организаторы гонки Gsieser Tal-Lauf.

Как сообщало ИА Регнум, организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic ранее сообщили, что европейские спортсмены, участвующие в соревнованиях, не стали бойкотировать гонку из-за участия в ней Большунова.

Организаторы объяснили приглашение россиянина к участию в соревнованиях своей аполитичностью. Они заявили, что спорт должен оставаться вне политики и быть средой справедливости, уважения и взаимопонимания во всех странах.

Большунов отправился в Европу для тренировок, рассказала в конце января президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Спортсмен будет готовиться по своему индивидуальному плану, отметила она.