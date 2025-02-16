Нижний Новгород, 16 февраля, 2025, 19:45 — ИА Регнум. В ночь на воскресенье в клубе «Milo Club» 13-летний подросток с псевдонимом «Молодой Владимир» выступил на сцене, исполнив песни с возрастным рейтингом 18+. Видео с концерта быстро распространилось в социальных сетях, вызвав неоднозначную реакцию среди местных жителей.

Telegram/Молодой Владимир

Во время концерта, который проходил в ночное время, подросток исполнял композиции, связанные с криминальной тематикой и содержащие ненормативную лексику. В комментариях под видео жители Нижнего Новгорода выразили недоумение по поводу присутствия несовершеннолетнего в ночном клубе. Согласно афише мероприятия, вход был платный и разрешен только лицам старше 18 лет, а концерт длился с 23:00 до 5:00.

Перед выступлением в ночном клубе юный музыкант опубликовал в своём Telegram-канале видеоприглашения, в которых размахивал пятитысячными купюрами.

По данным «РИА Новости», заявлений в правоохранительные органы пока не поступало, однако проверка полиции по фактам, описанным в интернете, уже началась.

В региональной прокуратуре также заявили, что организовали проверку соблюдения законодательства, направленного на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

В ноябре 2024 года подросток написал несколько постов, в которых прокомментировал удаление своих треков из музыкальных сервисов. Он заявил, что подавал неправильный пример своим слушателям, упоминая наркотики, и отметил, что в его возрасте не стоит затрагивать такие темы. В заключение рэпер пообещал выпустить новый «очень крутой» материал. Его мини-альбом «12» появился 30 августа 2024 года. В одном из треков подросток упомянул, что в 12 лет живет как американский рэпер Waka Flocka, а также в тексте содержалась описание интимной сцены. Спустя неделю релиз был заблокирован на стриминговых платформах.

Исполнитель под псевдонимом «Молодой Владимир» на платформе «Яндекс Музыка» имеет 4 песни, которые за месяц прослушали более 152 тыс. раз.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в Москве полиция провела рейд в ночном клубе Contact, где проводилась вечеринка для подростков. Среди посетителей были дети младше 14 лет, которые, как сообщалось, платили охранникам за возможность попасть на мероприятие.