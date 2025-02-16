Вашингтон, 16 февраля, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Россия и США для проведения переговоров по Украине должны обеспечить нормальную работу посольств. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS американский госсекретарь Марк Рубио.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Здание посольства США.

«Если у нас действительно есть возможность добиваться мира путем взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне», — сказал он.

Он отметил, что главы внешнеполитических ведомств поднимут эту тему в ходе контактов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля состоялся разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин в разговоре пригласил американского коллегу в Москву.

Трамп 13 февраля объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии. Агентство Bloomberg сообщило, что для подготовки возможных переговоров президентов двух государств представители России и США встретятся в Саудовской Аравии 17–23 февраля.

15 февраля Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях и для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне. Они также подтвердили готовность к совместной работе по восстановлению взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной лидерами двух стран тональности.

16 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа требовала бы меньшей подготовки, если бы РФ и США находились в режиме регулярного диалога.