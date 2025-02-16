* состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 16 февраля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Президентские выборы на Украине состоятся 26 октября 2025 года, заявил 16 февраля экс-президент страны Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

Zuma/TASS

Он сослался на свои источники в офисе президента, правоохранительных органах, а также на полиграфкомбинате «Украина», где, по словам Порошенко, уже считают, сколько потребуется печатать бюллетеней.

«В конце года предстоят по Конституции выборы парламента. Хотя они должны были быть два года назад. И в конце октября у нас должны быть местные выборы. Мечта властей провести все выборы одновременно», — сказал Порошенко в интервью изданию «Цензор».

Он также заявил, что введённые властями страны санкции в его отношении объясняются именно желанием режима Владимира Зеленского избавиться от конкурента в преддверии выборов.

13 февраля было опубликовано решение совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Порошенко и ещё ряда предпринимателей и политических деятелей, включая Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Порошенко запретили вывод средств с территории Украины и заблокировали его активы. Санкции введены бессрочно.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский, полномочия которого истекли весной 2024 года, вопреки нормам конституции Украины отменил выборы. Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что уровень доверия к Зеленскому на Украине невысок и что главе киевского режима «когда-нибудь надо будет провести выборы».

В свою очередь глава киевского режима 15 февраля вновь заявил, что граждане Украины якобы не хотят проведения выборов, а говорят о голосовании только президент России Владимир Путин и «некоторые в США». При этом Зеленский предложил согражданам, которые хотят проведения голосования, выбрать себе другое гражданство.

Путин ранее подчёркивал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, указывал Путин.