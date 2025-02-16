Вашингтон, 16 февраля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Делегация США 16 февраля отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями России по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее 16 января газета Politico, ссылаясь на знакомых с планом чиновников США, сообщила, что представители американской администрации отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими делегатами.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. 14 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что не будет проводить встреч с российской делегацией.

Новость дополняется.