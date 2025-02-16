Москва, 16 февраля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. В России разрабатываются законопроекты, направленные на противодействие травле детей в учебных заведениях. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.

Донат Сорокин/ТАСС

«Сейчас на площадке Госдумы и нашего министерства идёт работа по подготовке ряда законодательных инициатив, которые будут направлены как раз на вот такое более жёсткое пресечение, причём пресечение как травли со стороны педагогов, так и непосредственно ответственности родителей, законных представителей. Но не с точки зрения их обвинения, наказания, а именно с точки зрения действенных механизмов помощи и поддержки», — отметила она в ходе заседания Всероссийского родительского комитета в Центре знаний «Машук».

По словам Фальковской, любые проявления агрессии в образовательной среде недопустимы и должны останавливаться. Она также добавила, что вместе с Саратовской государственной юридической академией подготовила специальный чек-лист по мерам правовой ответственности за травлю, который, по её мнению, будет полезен и родителям, и детям.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября образовательная платформа «Сферум» по результатам социологического опроса сообщила, что в России свыше 75% учителей становились свидетелями кибербуллинга среди своих учеников. При этом учителя высказали мнение о том, что нужно стараться предотвращать травлю. Почти 38% заявили, что нужно проводить воспитательные беседы и лекции, 30% готовы работать совместно с родителями и школьным психологом.

Выступая на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодёжной политике 29 октября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг.