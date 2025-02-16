Вашингтон, 16 февраля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Власти США направили письма странам — членам ЕС, в которых поинтересовались, кто из них готов развернуть войска на Украине, сообщило 16 февраля агентство Reuters.

Global Look Press/1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency

В письме задан вопрос, что, по мнению данных европейских стран, требуется от Вашингтона в соглашении по вопросам безопасности по Украине, и попросили описать, как руководители данных стран видят долговременные гарантии безопасности Украины.

«В документе, состоящем из шести пунктов и вопросов, также спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий, согласны направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования и какова будет численность сил», — сказано в сообщении.

Также власти США поинтересовались у каждого адресата, какие ещё страны могли бы участвовать в соглашении, отметили авторы. В ЕС обсуждают, следует ли давать отдельные ответы от каждой страны или один общий, рассказали агентству неназванные европейские дипломаты.

Как передавало ИА Регнум, некоторые страны ЕС ранее потребовали своего участия в переговорном процессе по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам ещё предстоит заслужить допуск к диалогу по Украине. Переговоры могут пройти без представителей стран Европы, американские власти выступают против их участия, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее просил западные страны отправить на Украину «миротворцев» в качестве гарантий её безопасности, отметив при этом, что прибытие даже 150 тыс. военных не изменит ситуацию, поскольку общее количество бойцов ВСУ и военных европейских стран будет меньше численности армии России.

23 января издание Politico проинформировало, что Франция и Британия начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве «миротворцев» в случае прекращения боевых действий. Политики уже приступили к обсуждению создания сил численностью до 50 тыс. военных из пяти или шести западных стран, отмечалось в сообщении.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион. США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны, добавил он.

Любой прибывший на территорию Украины без согласия России контингент станет законной целью для ВС РФ, предупредил ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Песков отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.