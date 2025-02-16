Белгород, 16 февраля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Три мирных жителя погибли в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) по движущемуся автомобилю в селе Графовка в Белгородской области. Об этом 16 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее 16 февраля глава Белгородской области сообщал, что вражеские беспилотники атаковали четыре населённых пункта региона. Село Репяховка было атаковано двумя FPV-дронами. Осколочные ранения получил сотрудник сельхозпредприятия, его доставили в городскую больницу. В результате удара второго БПЛА был повреждён грузовой автомобиль.

Посёлок Уразово подвергся повторным атакам ВСУ. Один беспилотник сдетонировал на территории частного дома.

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