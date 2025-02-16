Москва, 16 февраля, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Заявления о необходимости разработать некий план поддержки Украины после окончания боевых действий по аналогии с планом Маршалла звучат из Европы в качестве ответа на жёсткую политику со стороны США, заявил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум.

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Президент Чехии Пётр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что разработка нового «плана Маршалла» для Украины стала бы отличной идеей. Реализация такого плана после окончания боевых действий подготовит страну к интеграции в Европейский союз, уточнил президент.

Эксперт считает, что это некие стратегические подходы к тому, что может ждать Европу после окончания боевых действий на Украине. Специалист утончил, что на данный момент крайне трудно говорить о технологиях и методах проекта, если он и будет воплощаться в реальности, потому что никто не знает деталей возможного соглашения о мире.

«Сейчас начинается поиск истины. То есть сначала было воинственное такое настроение со стороны Европы к США. Создавали комиссии, решали, как будут жить с Соединенными Штатами, как будут решать вопросы с Украиной. А вот полуторачасовой телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным перевернул весь мир, как пишут в средствах массовой информации коллективного Запада. И конференция Мюнхенская в значительной степени указала Европе некое место в этих отношениях», — рассказал Кошкин.

По словам собеседника агентства, в Европе начинается «подстройка-перестройка». Специалист уточнил, что из уст главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас уже звучат слова о том, что надо поговорить о балансе сил, перераспределении ресурсов, если Европа в итоге возьмётся за поддержку Украины.

«Особенно после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса они серьезно присели. Ведь он обвинил Европу, по сути, в том, что они не отвечают демократическим принципам. То есть проблемы — внутри. Речь шла даже не о внешних факторах в виде Китая и России. Им было сказано, что вы сами должны бояться себя. То есть очень серьезные были обвинения, и вот началась обратная реакция. Мол, хорошо, мы понимаем, что сейчас будет урегулирован конфликт на Украине. Давайте думать, что делать дальше», — объяснил Кошкин.

Однако никто не знает в деталях, как будут выстроены отношения по согласованию всех документов и в каком виде произойдет подписание, заявил эксперт. По его словам, отталкиваться следует от того, что будет непосредственно лежать на плечах Европы, а что — на Америке, и так далее.

«Уже было такое высказывание, и не в этом году. Ещё раньше, когда говорили о том, как предстоит восстанавливать Украину. Как только заговорили о перемирии, уже были «планы Корейского полуострова» или как в Германии. Говорили и о «плане Маршалла». То есть это не сногсшибательная мысль, которую предложил Пётр Павел», — сообщил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс заявил, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Американец добавил, что администрация Трампа всерьёз обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы в Европе уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии.

15 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Зампред СБ уточнил, что участники конференции в Мюнхене рассчитывали услышать от Вэнса слова поддержки в адрес союзников Вашингтона и позицию Трампа, касающуюся завершения украинского конфликта. Однако, по словам Медведева, содержание речи вице-президента США сильно встревожило присутствовавших.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. Участники форума обсуждают «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции приняли участие спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

В первый день проведения официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители России не примут участия в Мюнхенской конференции, поскольку не получили приглашения от организаторов.