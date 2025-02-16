Берлин, 16 февраля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Несмотря на заявления США о стремлении к урегулированию конфликта на Украине, важно продолжить оказывать военную помощь Киеву и не прекращать поставки оружия. Об этом 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

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«Баланс сил ― очень важная вещь, поэтому усиление Украины в смысле обороны не должно прекращаться», ― сказал глава правительства.

По словам премьера, это неотъемлемая составляющая, иначе нет шансов выжить.

Что касается урегулирования конфликта путем переговоров, Поленкович считает, что нужна «одна персона, уважаемая всеми», которую принимает Россия и Украина, поддерживает США, европейские столицы и Глобальный Юг.

Как сообщало ИА Регнум, другой позиции придерживается президент Хорватии Зоран Миланович. 13 декабря он заявил, что военные Хорватии не будут участвовать в украинском конфликте. Он подчеркнул, что страна не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-то приказу. Миланович добавил, что Хорватия собирается действовать осторожно и только в своих интересах.

В октябре 2024 года Миланович, который неоднократно осуждал «российскую агрессию против Украины», заблокировал отправку хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU). Такое решение он пояснил тем, что это «потенциально может быть вредным для национальных интересов».

В конце января американское агентство Bloomberg сообщало о смене настроений в странах Евросоюза после остановки транзита российского газа через территорию Украины. По данным агентства, националистический крен в Венгрии, Словакии и Австрии серьёзно угрожает поддержке киевского режима. Агентство обратило внимание и на переизбрание на пост Милановича, который выступает против поддержки Украины.

12 февраля впервые после переизбрания президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. В частности, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами.