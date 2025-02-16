Эр-Рияд, 16 февраля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, сообщила 16 февраля министр экономики страны Юлия Свириденко.

Пресс-служба президента Украины

Готовится визит в Саудовскую Аравию главы киевского режима Владимира Зеленского, написала Свириденко на своих страницах в соцсетях.

«Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей. В последующие дни проведём десятки встреч, чтобы подготовить визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию», — сказано в сообщении.

В ходе уже состоявшихся переговоров обсуждались инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, а также инвестиционные проекты, написала Свириденко.

Как передавало ИА Регнум, газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники ранее сообщила, что американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию, чтобы в ближайшие дни начать переговоры с представителями РФ и Украины. По некоторым данным, Эр-Рияд рассматривается и как возможная площадка для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Телеканал Fox News сообщал, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. Bloomberg в свою очередь сообщал, что такое предложение поступало. Зеленский ранее заявил, что Украина не получала предложений и не планирует участвовать в указанной встрече.

12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал ранее Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, сказал он. В переговорах Путина и Трампа в качестве возможного места для проведения их встречи фигурировал Эр-Рияд, но окончательного решения пока нет, добавил Песков.