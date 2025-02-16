Вашингтон, 16 февраля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Основатель стартапа в области искусственного интеллекта xAI, предприниматель Илон Маск объявил о запуске 17 февраля сервиса Grok 3. Миллиардер заявил в соцсети Х, что это будет «самый умный ИИ на земле».

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

«Выпуск Grok 3 с демонстрацией в режиме реального времени состоится в восемь часов вечера в понедельник. Самый умный искусственный интеллект на Земле», — написал бизнесмен.

В комментариях под постом с анонсом ИИ Маск добавил, что проведёт все выходные с командой, дорабатывая продукт, и в это время не будет в Сети.

Компания xAI представила первую версию чат-бота xAI в ноябре 2023 года. Сейчас сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и ряде европейских стран.

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