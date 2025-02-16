* Михаил Ходорковский — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 февраля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы признал жену и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) утратившими право пользования жилым помещением в столице.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

Решение является основанием для снятия Ходорковских с регистрационного учёта, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Исковые требования удовлетворить. Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением», — сказано в тексте решения.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что гражданка И. О. Левина, владелица квартиры, в которой были зарегистрированы жена и дети Ходорковского, обратилась в суд с требованием признать их утратившими право пользования жильём и снять с регистрационного учёта.

В заявлении отмечалось, что ответчики в квартире не проживают, не имеют в ней личных вещей и не оплачивают коммунальные услуги, а потому утратили право пользования жилым помещением.

Представители ответчиков в суде признали, что квартира была продана истцу в сентябре 2024 года, а сами ответчики в настоящее время постоянно проживают за пределами Российской Федерации и самостоятельно выписаться из проданной квартиры не могут, отмечается в документах суда.