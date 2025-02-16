Калининград, 16 февраля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Самолет, который ранее вынужденно приземлялся в Польше, вылетит из Калининграда в египетский курортный город Шарм-эш-Шейх 16 февраля в 21:30 МСК. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта Храброво.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее в Сети появилась информация, что рейс в Египет якобы отменен.

«Данная информация не соответствует действительности. Вылет в Шарм-эш-Шейх запланирован сегодня, 16 января, на 20:30 (21:30 МСК)», — уточнили представители воздушной гавани.

Отмечается, что борт Airbus A321, который заберет российских туристов, находится в аэропорту Храброво. Также в пресс-службе подчеркнули, что всех пассажиров уведомили о переносе вылета. Представители аэропорта добавили, что людям предоставили трансфер до гостиницы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января стало известно, что российские туристы, которые возвращались из Египта, более 10 часов не могли продолжить путь из-за экстренной посадки их самолета в польском городе Познань. Они направлялись из Шарм-эш-Шейха в Калининград рейсом UJ681 египетской авиакомпании AlMasria.

Самолет с 236 пассажирами вынужденно сел в Польше, поскольку в районе Храброво наблюдался сильный снегопад. Утверждалось, что польская сторона разрешила экстренную посадку, однако не торопилась заправлять самолет и не позволяла ему продолжить полет. Из Калининграда указанный лайнер должен забрать туристов, ожидающих вылета в Шарм-эш-Шейх.