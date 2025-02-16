Берлин, 16 февраля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. После Мюнхенской конференции по безопасности отношениям между США и странами Европейского союза (ЕС) может прийти конец. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в своём Telegram-канале.

Matthias Schrader/AP/TASS

«Мюнхенская конференция по безопасности — 2025 обозначает, возможно, конец трансатлантических отношений. Европейцы, которые вчера как вассалы повиновались Вашингтону, теперь, устами своих политиков, рвут отношения со «Старшим братом», — указал он в публикации.

По его словам, Европа не будет мириться со сделкой России и США по Украине, поэтому теперь именно страны ЕС станут главным противником РФ на международной арене.

«Европейский союз в ближайшие дни и недели предпримет ряд шагов, которые будут означать развод с Америкой по русскому вопросу, что может продвинуть Европу на пути к созданию собственной, отдельной от американской НАТО, армии», — добавил Рар.

Политолог уточнил, что у Евросоюза исчезло мышление в ракурсе реальной политики.

Как передавало ИА Регнум, одним из политиков, который выступил на Мюнхенской конференции, стал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его речь в числе прочего касалась положения Европы в мире. Особое внимание он уделил проблеме цензуры в европейских странах.

Кроме того, он подчеркнул, что администрация США крайне обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы на европейском континенте уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Вэнс также выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Помимо этого, вице-президент заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.

Ранее Рар уже высказывал мнение по поводу того, что между США и Европой может начаться серьезный конфликт из-за требований Брюсселя предоставить ЕС место за столом переговоров по Украине. Эксперт уточнил, что президент США Дональд Трамп не планирует приглашать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас на переговоры с президентом России.