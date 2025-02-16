Париж, 16 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с резкой критикой решения президента Эммануэля Макрона провести в Париже чрезвычайный саммит лидеров стран Евросоюза. Свое мнение политик высказал 16 февраля в соцсети Х.

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Лидер политсилы считает, что после диалога президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа главе государства следовало бы воспользоваться историческим шансом для установления мира на Украине.

«[Вместо этого] Макрон заводит Францию в тупик, созывая в Париже саммит разжигателей войны! Как будто разоренная Франция все еще может тратить десятки миллиардов на это безумие!» — написал Дюпон-Эньян.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 15 февраля заявил, что французский лидер пригласил глав европейских государств и правительств в Париж на экстренную встречу по Украине из-за действий Трампа. По его словам, встречу запланировали на 16 февраля.

При этом агентство France-Presse отметило, что в Елисейском дворце упоминали о планах провести встречу с европейскими лидерами для возможной неформальной беседы, но дата не называлась. Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что экстренная встреча глав европейских государств намечена на 17 февраля.

После телефонных переговоров президентов России и США, которые состоялись 12 февраля, несколько стран ― членов Евросоюза потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом сделали представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.