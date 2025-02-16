Киев, 16 февраля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского вынудили сказать, что он готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 16 февраля заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Я буду встречаться только с Путиным». Клоуну дали новый текст в Мюнхене», — написал Дубинский в Telegram-канале.

14 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером. Глава киевского режима, ранее запретивший переговоры с президентом РФ, в ответ на соответствующий вопрос сказал, что теперь он хочет встретиться только с Путиным. При этом уточнялось, что произойти это может только после того, как Евросоюз, Киев и Вашингтон выработают некий совместный план.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер провели телефонный разговор. Беседа длилась около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Позже Зеленский пожаловался, что глава Белого дома провёл телефонный разговор с российским лидером раньше, чем с ним. Он заявил, что ему было «не очень приятно», когда ситуация на Украине обсуждалась сначала с российской стороной, а уже потом — с Киевом. Глава киевского режима также заявил, что не рад такой вежливой манере, которую США демонстрируют по отношению к России.