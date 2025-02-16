Санкт-Петербург, 16 февраля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело после смерти шестилетнего мальчика в частном доме в Красносельском районе города, сообщила 16 февраля пресс-служба управления.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По предварительным данным, 15 февраля от врачей скорой помощи поступило сообщение о констатации смерти 6-летнего мальчика в частном доме садоводства в Красносельском районе. Следователями проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти ребёнка», — сказано в сообщении.

RT со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что родители мальчика лечили его «народными методами» и не обращались к врачам. Ребёнок не ходил в детский сад, ни разу не был в больнице и нигде не состоял на учёте. Перед смертью у ребёнка начались припадки, но и тогда его родители не обратились за медицинской помощью, рассказал источник телеканала.

Прокуратура Красносельского района Петербурга контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила в свою очередь пресс-служба надзорного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года суд арестовал блогера Максима Лютого, практиковавшего и продвигавшего «сыроедение» и «очищение организма». В феврале того же года у Лютого и его жены родился сын, роды прошли дома, к врачам пара не обращалась. Отец несколько раз забирал младенца у матери и на сутки лишал его пищи, а также обливал холодной водой.

В марте состояние ребёнка ухудшилось. Он скончался по дороге в больницу. Лютому предъявили обвинение по статьям о жестоком обращении и причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил блогера к восьми годам колонии строгого режима.