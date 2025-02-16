Уфа, 16 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. В Республике Башкортостан произошло ДТП с участием 14 машин, пострадали три человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

МЧС РБ

«Вблизи н. п. Новый Кальчир в Аургазинском районе, на 74-м километре произошло массовое ДТП с участием 14 автотранспортных средств», — сказано в публикации ведомства.

На место аварии приехали медики и сотрудники Госавтоинспекции. Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения.

8 февраля в Кабардино-Балкарии автобус столкнулся с тремя машинами, в результате ДТП пострадали четыре человека. Ранее, 4 февраля, в Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли пять человек, ещё трое пострадали.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года на 194-м км автодороги Уфа — Оренбург столкнулись три автомобиля. В результате происшествия два человека погибли и пять получили травмы. В сентябре того же года один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Бирском районе Башкирии на 86-м км автодороги Уфа — Янаул. Автомобиль Hyundai Sonata вылетел в кювет.