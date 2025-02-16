Вашингтон, 16 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может поддержать судебный иск против британского принца Гарри, если выяснится, что тот солгал об употреблении наркотиков при подаче заявления на американскую визу. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источники.

Ethan Cairns/Keystone Press Agency/Global Look press Принц Гарри

«Трамп говорит, что поддержал бы судебный иск, если будет установлено, что принц Гарри солгал о своем употреблении наркотиков при подаче заявления на визу», — указано в публикации.

Законность выдачи визы принцу Гарри поставили под сомнение в связи с его признанием в мемуарах, что он употреблял наркотики. Согласно законодательству США, принц обязан был сообщить об этом, подавая заявление на американскую визу. Миграционная служба США отказалась обнародовать соответствующие документы.

Трамп ранее также затрагивал эту тему. Так, 8 февраля американский президент заявил, что не собирается депортировать из страны британского принца, ведь он уже достаточно наказан своей «ужасной» женой, американской актрисой Меган Маркл.

В марте 2020 года Трамп, в первый раз занимавший пост президента США, отказался содержать за счёт государства охрану Гарри и Меган, которые перебрались из Великобритании сначала в Канаду, а затем в Соединённые Штаты.