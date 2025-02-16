Москва, 16 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Российские военнослужащие захватили работоспособный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший уничтоженной украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). Об этом 16 февраля сообщили в российском силовом ведомстве «РИА Новости».

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

По данным источника, в ходе операции была ликвидирована группа из трех диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Агентству предоставили видеозапись, сделанную российскими бойцами, на которой запечатлены уничтоженные диверсанты, их снаряжение и плавсредство.

«В числе трофеев оказались вооружение, разведывательный дрон, оборудование и лодка, использовавшаяся ДРГ для передвижения», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля российские военные из группировки «Запад» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе села Колодези на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе операции четверо диверсантов были уничтожены, а двое сдались в плен. Операция проводилась на временно оккупированной украинскими войсками территории региона.