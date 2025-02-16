Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Президент Финляндии Александр Стубб предложил начать «предварительные переговоры» по мирному урегулированию на Украине и использовать это время для перевооружения ВСУ и «оказания давления» на Россию.

Global Look Press/Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency Президент Финляндии Александр Стубб

Украина должна вступить в переговоры «с позиции силы», заявил Стубб в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Первая фаза — это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы», — сказал президент Финляндии.

Российские власти ранее неоднократно отмечали, что заморозка конфликта на Украине или временное перемирие неприемлемы для России, поскольку они будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее 16 февраля заявил, что обман Западом России с Минскими соглашениями стал уроком для РФ и этот урок поможет в будущем лучше отстаивать свои интересы.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что целью Минских соглашений было дать Украине время на усиление. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что киевский режим с самого начала саботировал Минские соглашения, а целью Запада было предоставление Украине времени для подготовки к вооружённому конфликту с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.