Абу-Даби, 16 февраля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Встреча президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова состоялась в Абу-Даби. Стороны обсудили пути развития отношений двух стран, сообщила 16 февраля канцелярия главы арабского государства.

Правительство России

Переговоры проходили во дворце Аш-Шати. Темой беседы шейха и первого вице-премьера были «пути развития двусторонних отношений между ОАЭ и Россией в интересах обеих стран и на благо их народов в рамках стратегического партнерства, объединяющего два государства», указано в тексте заявления, опубликованного эмиратским агентством WAM.

Накануне Мантуров встретился с вице-президентом ОАЭ Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи, на которой также присутствовали министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся торговли и экономики. Особое внимание было уделено взаиморасчетам и взаимодействию в финансово-банковской сфере, информировала пресс-служба российского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с президентом ОАЭ в Ново-Огарёве заявил, что товарооборот между двумя странами вырос втрое за последние три года. Отношения Москвы и Абу-Даби развиваются по всем направлениям, отметил он.

Российский лидер выразил благодарность Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за помощь его страны в организации обменов пленными с киевским режимом.