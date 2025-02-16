Курск, 16 февраля, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Министерство обороны России обнародовало видеозапись уничтожения бронемашины ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Кадры удара по цели ведомство опубликовало в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Вражеская техника находилась в одном из приграничных районов Курской области. Её обнаружил беспилотный летательный аппарат разведывательного подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ.

Цель удалось уничтожить в результате прямого попадания и последующего взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января стало известно, что российские военные с помощью боеприпаса «Ланцет» вывели из строя американский танк Abrams в Курской области. Западную технику обнаружили в районе деревни Викторовка. После удара по вражеской цели над танком поднялся столб дыма.

В июне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что боеприпас «Ланцет» Вооружённых сил России поразил украинский штурмовик Су-25.