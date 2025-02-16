Лондон, 16 февраля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. У российских военных из-за потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалось больше противотанковых управляемых ракет Javelin, чем у армии Великобритании. Об этом 16 февраля пишет The Telegraph со ссылкой на источник в британских вооруженных силах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — сказал собеседник издания.

В публикации указано, что украинские бойцы неоднократно оставляли на поле боя дорогостоящее западное оружие, которое было пригодно для использования. В частности, речь идёт о

По информации издания, украинские военные неоднократно бросали на поле боя дорогостоящее западное оружие, которым еще можно было пользоваться. В частности, речь идет об американском противотанковом ракетном комплексе Javelin, один пусковой модуль которого стоит более 100 тыс. долларов. По информации журналистов, брошенное оружие НАТО впоследствии попадает к военнослужащим ВС России.

В сентябре 2024 года в Пентагоне сообщили, что минобороны США с 2022 года на фоне оказания военной помощи Киеву направило на расширение производства снарядов 5,3 млрд долларов. В 2022 году страна в месяц выпускала 14,4 тыс. снарядов калибра 155 мм, теперь этот показатель составляет 40 тыс. единиц в месяц. Выпуск систем залпового огня HIMARS увеличился на 60% ― с пяти до восьми, ракетных комплексов ― в два раза, ракет Javelin ― на 14%: (с 175 до 200 в месяц).