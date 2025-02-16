Вашингтон, 16 февраля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Американский предприниматель, соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск 16 февраля прервал молчание по вопросу о своих детях, рождённых несколькими разными женщинами.

Global Look Press/Aaron Schwartz/Keystone Press Agency

Днем ранее, 15 февраля, американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила от Маска ребёнка. Пол и имя младенца она не назвала и попросила уважать свою частную жизнь.

Один из пользователей соцсети Х 16 февраля написал, что Сент-Клэр «полдесятилетия» планировала обольстить Маска.

«Ого», — ответил Маск, перепостив сообщение.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года сообщалось, что Маск стал отцом как минимум в 12-й раз. По этим данным, Шивон Зилис, топ-менеджер компании Neuralink, в 2021 году родила от Маска близнецов, первая жена предпринимателя Джастин Уилсон подарила ему шестерых детей, а певица Граймс (Клэр Элис Буше) стала матерью троих детей Маска.

В 2023 году Маск высказывался о необходимости строгих мер в отношении стерилизации детей, заявляя, что врачи и родители, участвующие в таких процедурах, должны приговариваться к пожизненному заключению.

Соцсети Эшли Сент-Клер

В январе Маск написал, что человечество исчезнет, если люди перестанут заводить детей. Так он прокомментировал опубликованные в журнале Lancet результаты исследования, согласно которым к концу столетия человечество ждёт резкое снижение коэффициента фертильности.

В феврале Маск пришёл на совместную с Трампом пресс-конференцию в Овальном кабинете, взяв с собой четырёхлетнего сына. Американские СМИ отмечали, что мальчик, которому было трудно в течение долгого времени оставаться на одном месте, корчил рожи, перебивал отца и ковырялся в носу. Журналисты подчеркнули, что Трамп, к которому сын Маска тоже подходил, реагировал на его действия спокойно.