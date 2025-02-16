Москва, 16 февраля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. В Москве пьяный мужчина жестоко избил пенсионера Юрия Морева, который вышел вечером на улицу покормить бездомных котов. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, сообщили очевидцы корреспонденту ИА Регнум.

Кадр из видео

Инцидент произошел вечером 14 февраля во дворе одного из домов на Ленинском проспекте. На снятых очевидцем кадрах видно, как мужчина набросился на пожилого человека с кулаками и начал бить. Затем он повалил старика на землю и нанес несколько сильных ударов по голове и туловищу.

Выбежавшие на крики жильцы дома вызвали полицию и скорую помощь. По их словам, правоохранители и фельдшеры приехали в течение 10 минут. Однако к приезду медиков 78-летний пенсионер уже скончался.

По словам очевидцев, незадолго до трагедии во дворе выпивали двое мужчин. Один из них ушел, а второй устроил потасовку со смертельным исходом. Соседи рассказали, что нетрезвый гражданин, также местный житель, набросился на дедушку, который вышел покормить кошек. Предположительно, такую реакцию спровоцировало замечание, сделанное пенсионером.

Сам нападавший в разговоре с корреспондентом ИА Регнум заявил, что пожилой оппонент первым замахнулся на него тростью, еще когда они с товарищем сидели на лавочке и выпивали.

«Это ерунда. Такого не могло быть. У него были некоторые проблемы со здоровьем. Он ходил неспешно и опирался на палочку. Ему были тяжело без остановок дойти из магазина до дома», ― прокомментировала ИА Регнум соседка.

По словам соседей по дому, погибший пенсионер Юрий Сергеевич жил здесь более 50 лет. Он был добрым, отзывчивым, интеллигентным человеком, не курил, не пил, никогда не ругался матом, закончил «Бауманку» и работал инженером. Также он был очень тактичным человек и если и мог сделать замечание, то только в исключительно вежливой форме.

При этом мужчина, который избил дедушку, по словам жильцов, часто выпивает и дебоширит, дерется. По словам очевидца происшествия, он работает водителем, занимается перевозками на собственной «Газели», живет один. По будням он адекватный, а по выходным напивается, соседи его боятся.

Жильцы рассказали, что не сразу поняли, что происходит на площадке. Они подумали, что это обычная потасовка между двумя алкоголиками, поэтому сразу не отреагировали и не пришли на помощь.

Полиция задержала подозреваемого, однако на следующей день его отпустили под подписку о невыезде из-за того, что причиной смерти пенсионера была признана сердечная недостаточность.

Как сообщало ИА Регнум, в Ульяновске 20 ноября вынесли приговор мужчине, без причины избившему продававшую цветы пенсионерку. Ему назначили 1,5 года принудительных работ. Сергей Кадрев, трижды ударивший кулаком в лицо пожилую женщину, пообещал, что больше такого не повторится. Он также признал, что был пьян в момент нападения. Свой поступок он объяснил фразой: «Так получилось».

Источник ИА Регнум в октябре прошлого года сообщил, что в Москве пьяный гражданин Киргизии забрался в квартиру к 78-летней писательнице и бывшему преподавателю Театрального института имени Бориса Щукина Раисе Кирсановой. Мужчина несколько раз ударил её по голове, а потом просто уснул в её квартире. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.