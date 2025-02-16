Вашингтон, 16 февраля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассмеялся после слов собеседника о нерешительности Германии после диверсии на «Северных потоках» и о том, что Венгрия в таких обстоятельствах вела бы себя иначе.

TASS /EPA Такер Карлсон

Интервью опубликовано на сайте Карлсона.

Журналист спросил, как может функционировать НАТО, если одна страна военного блока, США, совершила диверсию против другой — Германии.

«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — ответил Орбан.

Карлсон в ответ не смог сдержать смех.

Орбан добавил, что на Западе пытаются замалчивать диверсию на «Северных потоках», поскольку американские и европейские либеральные элиты «договариваются, что считать проблемой, а что нет». Германия выступила на стороне тех, кто не считал нужным обсуждать этот вопрос, заявил премьер Венгрии. Страна, не готовая бороться за себя, не заслуживает и помощи извне, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года Орбан заявил, что молчание Евросоюза по поводу подрыва «Северных потоков» является актом капитуляции. Германия не реагирует на теракт против её собственности, совершённый, по всей видимости, по указанию США, сказал он.

В сентябре 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из-за этого обе нитки СП и одна из двух нитей СП-2 полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Карлсону заявил, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США. В ответ на вопрос о том, кто взорвал трубопроводы, глава государства ответил: «Вы, конечно». Карлсон в шутку сказал, что у него на этот день «есть алиби». Путин отметил, что у ЦРУ, в отличие от журналиста, такого алиби нет.