Красноярск, 16 февраля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Действующая чемпионка Аделия Петросян одержала победу в финале Гран-при России, который проходил в Красноярске. По итогам двух программ она набрала 238,79 балла.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Аделия Петросян во время соревнований

В короткой программе Петросян заняла третье место, но с большим отрывом выиграла в произвольной программе и стала победительницей финала.

На момент турнира спортсменке исполнилось 17 лет. Под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе она третий раз подряд выиграла финал Гран-при России, а ранее стала двукратной чемпионкой страны.

В Красноярске завершился финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре 2024 года разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам участвовать в олимпийском отборе в нейтральном статусе. Однако Россия сможет заявить лишь по одному спортсмену или паре в каждой дисциплине фигурного катания.

Олимпиада-2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.