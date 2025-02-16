Варшава, 16 февраля, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог представил тактику переговоров для урегулирования украинского конфликта. Об этом 16 февраля заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Генерал Келлог представил как лично мне, так и некоторым европейским союзникам переговорную тактику США (по Украине. — Прим. ред.). Я не буду здесь её раскрывать», — сказал польский министр в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Сикорского, представленная спецпосланником тактика «порождает определённые надежды». Других подробностей глава МИД Польши не раскрыл.

Ранее Келлог заявил, что Европейский союз не должен участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине по реалистическим соображениям. По его словам, главными действующими лицами на переговорах будут Россия и Украина, США же выступят в качестве посредника.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил о намерении провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Агентство Bloomberg позже сообщило, что для подготовки возможных переговоров президентов двух государств представители России и США встретятся в Саудовской Аравии 17–23 февраля. При этом детали встречи и список участников на данный момент уточняются.

12 февраля впервые после переизбрания Трамп провёл телефонный разговор с российским лидером. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. В частности, главы государств обсуждали украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами.