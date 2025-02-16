Тель-Авив, Израиль, 16 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Шиитское движение «Хезболла» должно быть разоружено силами ливанской армии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с госсекретарём США Марко Рубио.

«Движение «Хезболла» необходимо разоружить. И Израиль предпочёл бы, чтобы ливанская армия сделала эту работу. Но никто не должен сомневаться, что Израиль сделает то, что он должен сделать, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня и защиту своей безопасности», — отметил он.

Нетаньяху также уточнил, что поддержка со стороны Соединённых Штатов будет важна для скорейшей реализации политических целей Израиля, среди которых освобождение заложников и разгром палестинского движения ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в разных районах Ливана начались массовые взрывы пейджеров. Глава минздрава страны Фирас Объяд позднее сообщил, что в результате погибли 12 человек, двое из которых дети, и ещё около 4 тыс. пострадали. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал Израиль после этой операции террористическим государством. Нетаньяху 10 ноября впервые признал, что причастен к операции с пейджерами в Ливане. Он заявил, что одобрил сентябрьскую атаку на «Хезболлу».

4 февраля Нетаньяху передал в подарок президенту США Дональду Трампу позолоченный и обычный пейджеры в память об операции израильских спецслужб по подрыву взрывных устройств у членов «Хезболлы». Глава Белого дома заявил, что спецслужбы Израиля провели «грандиозную операцию».