Курск, 16 февраля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по личному составу и опорному пункту украинских формирований в Курской области. Об этом сообщило 16 февраля Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика… нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — отметило ведомство.

Для их поражения использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. После нанесения ударов экипаж Су-34 дождался подтверждения от разведки об уничтожении целей.

Затем истребитель взял курс на аэродром вылета, куда благополучно вернулся.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Минобороны РФ проинформировало, что экипажи российских истребителей Су-34 и Су-35С нанесли удар по позициям ВСУ в Курской области. В ведомстве уточнили, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении многоцелевого Су-35С сбросил снаряды на опорный пункт и живую силу ВСУ.

23 декабря Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкорпорации «Ростех») объявила о передаче Министерству обороны РФ новых партий истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подчёркивал, что авиастроительные предприятия госкорпорации ритмично поставляют для Вооружённых сил РФ авиатехнику. Он добавлял, что переданные самолёты Су-57 и Су-34 займут своё место в строю в скором времени.