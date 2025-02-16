Тель-Авив, Израиль, 16 февраля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Поддержка со стороны США поможет Израилю скорее достичь всех целей войны в Газе, заявил 16 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Global Look Press/Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency

В числе этих целей — освобождение заложников и разгром палестинского движения ХАМАС, сказал Нетаньяху на совместной с госсекретарём США Марко Рубио пресс-конференции.

«Однозначная поддержка США в отношении Газы поможет нам быстрее достичь целей. Мы уничтожим военный и управленческий потенциал ХАМАС в Газе, мы вернём всех наших заложников домой и добьёмся того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы», — заявил премьер Израиля.

Как передавало ИА Регнум, соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших. Предполагается, что затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы.

При этом уже после подписания соглашения, 8 февраля, Нетаньяху пообещал уничтожить движение ХАМАС и вернуть всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «полностью согласен» с позицией Израиля и с тем, что движения ХАМАС в секторе Газа быть не должно.

Представитель ХАМАС Абу Убейда 10 февраля отметил, что запланированное на 15 февраля освобождение нескольких заложников отложено из-за несоблюдения Израилем соглашения. Нетаньяху 11 февраля пригрозил, что армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС вопреки договорённостям не освободит заложников к полудню 15 февраля. В указанный день трое заложников, в том числе гражданин Израиля и РФ Александр Труфанов, были освобождены.

4 февраля Трамп заявил, что инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он предложил найти для палестинцев «хорошее место», а в Газе сделать «ближневосточную Ривьеру для всего мира». Против инициатив Трампа выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поспешные и преждевременные шаги Трампа могут привести Ближний Восток к новому кризису, отмечал обозреватель ИА Регнум Кирилл Семёнов. Президент США вернул израильско-палестинский конфликт в центр международного дискурса, и теперь в случае возобновления войны в Газе у ХАМАС будет серьёзное психологическое преимущество и поддержка арабских стран, указал эксперт.