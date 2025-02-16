Москва, 16 февраля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Западные бренды одежды столкнутся с серьезными трудностями при возвращении на российский рынок. Об этом заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него, придется серьезно демпинговать», — отметил депутат.

Антропенко подчеркнул, что для производства одежды не требуются сложные технологии и крупные инвестиции, поэтому российские компании сумели занять освободившуюся нишу. Теперь отечественные бренды готовы конкурировать с иностранными за рынок качественной модной одежды.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года старший директор CORE. XP Марина Малахатько заявила о желании 13 международных компаний выйти на российский рынок розничной торговли. По ее прогнозам, в 2025 году число иностранных брендов, планирующих вернуться, может достигнуть 25, что сопоставимо с показателями 2023–2024 годов.

Президент России Владимир Путин, выступая 6 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что российские власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже, наоборот, предупреждали их о возможных последствиях ухода.