Луцк, Украина, 16 февраля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Лидера баскетбольного клуба «Днепр» Владимира Конева, который ехал вместе с одноклубником на матч сборной Украины в Латвию, сняли с поезда и направили в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Луцке. Об этом сообщил президент «Днепра» Валерий Кондратьев.

Global Look Press/Mykola Miakshykovukrinform/Keystone Press Agency

«Лучшие игроки «Днепра» Владимир Конев и Даниил Сипало, имея бронь от министерства молодёжи и спорта Украины, отправились в Латвию на отборочные игры. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении.

Кондратьев также сообщил, что Конев скоро вернётся в «Днепр», однако не примет участия в играх сборной.

Как передавало ИА Регнум, сообщения о насильственной мобилизации в ряды украинских формирований на улицах и в транспорте ежедневно выходят в местных СМИ. Также в интернете появляются видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК избивают украинцев и сажают их в микроавтобусы.

В мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам местных военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными к военной службе.