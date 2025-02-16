Варшава, 16 февраля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство результатами Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он написал 16 февраля на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Matthias Schrader/AP/TASS

«Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше», — подчеркнул он.

Вместе с тем глава правительства отметил, что место проведения мероприятия нравится ему как простому туристу.

Как сообщало ИА Регнум, 61-я Мюнхенская конференция по безопасности началась 14 февраля. Её должны завершить 16 февраля.

Одним из политиков, который выступил на конференции, стал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его речь в числе прочего касалась положения Европы в мире. Особое внимание Вэнс уделил проблеме цензуры в европейских странах.

Кроме того, он подчеркнул, что администрация США крайне обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы на европейском континенте уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Вэнс также выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа.

Помимо этого, вице-президент заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине. 15 февраля, на следующий день после выступления Вэнса, Дональд Туск призвал европейские страны в срочном порядке подготовить свой собственный план по мирному урегулированию украинского конфликта.