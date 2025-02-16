Москва, 16 февраля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Бронзовые призеры командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов пока не знают, когда получат завоеванные медали, сказала Мишина журналистам 16 февраля.

Natacha Pisarenko/AP/TASS

Церемония награждения призеров командного турнира не состоялась во время Олимпиады из-за обвинений российской фигуристки Камилы Валиевой в применении допинга. Позднее Валиеву дисквалифицировали на четыре года, её результат аннулировали, а сборной России вместо золота была присуждена бронза.

Международный олимпийский комитет провёл церемонию награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями в 2024 году, а бронзовые медали для сборной России должны были быть «в скором времени» переданы через Олимпийский комитет РФ.

«Скорое время — понятие растяжимое. Пока ничего не знаем об этом», — сказала Мишина.

Как передавало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года, обвинив в нарушении антидопинговых правил. Он также аннулировал все достижения спортсменки с 25 декабря 2021 года и лишил наград, завоёванных после этой даты, в том числе олимпийского золота.

Одна из лабораторий заявила, что нашла в крови у Валиевой запрещённый препарат триметазидин. При этом оповещение о положительной допинг-пробе провели с нарушениями.

Бывший врач Валиевой Филипп Шветский в октябре 2024 года рассказал, что обвинение против фигуристки выстроено на её собственных показаниях. Спортсменка рассказала, что принимала два разрешённых препарата, а члены жюри пришли к выводу, что она могла принимать и третий, запрещённый, отметил медик.