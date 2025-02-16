Москва, 16 февраля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. В случае, если на ваше имя взяли кредит мошенники, необходимо в первую очередь лично обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В первую очередь эксперты рекомендуют обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Сделать это можно на официальном сайте МВД России. При этом рекомендуется лично подать заявление, так как онлайн-обращения могут рассматриваться до 30 дней», — указано в публикации.

Отмечается, что после этого нужно направить заявление и в банк, где был оформлен кредит, с требованием провести внутреннее расследование и приостановить действие кредитного договора. По словам финансового эксперта Никиты Ламанова, большинство кредитных организаций пойдут навстречу, если выяснится, что жертва обмана действительно не оформляла кредит. А если кредитная организация не отвечает или отклоняет запрос жертвы, то можно также обратиться в Банк России через онлайн-приёмную.

Дополнительными вариантами, если все вышеуказанные действия не помогли, является обращение в прокуратуру или в суд. Так, по словам юриста Даниила Черных-Аипова, через данные инстанции в последнее время удаётся отменить кредитный договор почти со 100-процентной вероятностью. В то же время эксперт призвал не платить по взятому мошенниками кредиту, ведь погашение задолженности может быть расценено судом как признание долга.

Как передавало ИА Регнум, почти 1,5 млрд рублей было взыскано в 2024 году прокурорами в России с владельцев банковских карт, на которые первично переводились средства, похищенные мошенниками. За год число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тысяч.

15 февраля правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. В общей сложности в документе перечислены около 30 мер, направленных на защиту россиян от мошенников.